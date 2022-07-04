Санкт-Петербург, , 15:49 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу выпустило штормовое предупреждение в связи с ожидаемым в ближайшие сутки ухудшением погодных условий. Согласно прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», во вторник, 5 июля, в Петербурге ожидаются местами ливни, грозы, град, при грозе порывистый ветер скоростью до 17 м/с.

Дождь в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Граждан просят соблюдать осторожность при нахождении на улице, обходить рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, избегать деревьев и сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Напомним, в Петербурге 4 июля сохраняется оранжевый уровень погодной опасности в связи с жаркой и сухой погодой.

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