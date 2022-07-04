Москва, , 15:44 — REGNUM Владимир Кубышко назначен заместителем главы МВД России. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Эмблема МВД

«Назначить генерал-лейтенанта внутренней службы Кубышко Владимира Леонидовича заместителем министра внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в документе, опубликованном 4 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Также, согласно указу, Кубышко присвоено специальное звание генерал-лейтенанта полиции. Ранее он занимал должность начальника департамента государственной службы и кадров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня российский президент Владимир Путин отправил в отставку пятерых генералов и одного полковника полиции. Так, были уволены три начальника региональных главков и три руководителя структур центрального аппарата ведомства. В частности, от занимаемой должности были освобождены начальник управления МВД по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин, заместитель начальника главного управления МВД по Алтайскому краю (начальника полиции) генерал-майор Александр Лаас, начальник управления МВД по Ярославской области генерал-майор Андрей Липилин.