Волгоград, 4 июля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Уголовное дело об истязании малолетнего ребёнка возбуждено в отношении 40-летней жительницы Палласовского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в региональном Следственном комитете.

Sledcom.ru Следственный комитет

Женщину подозревают в систематическом избиении восьмилетней падчерицы. Предварительно установлено, что жительница посёлка Красный Октябрь избивала малолетнюю с мая по июнь 2022 года, причём не только руками и ногами, но и ремнём, утюгом и скалкой.

Подозреваемая задержана. Пострадавшая девочка находится в лечебном учреждении, где ей оказывается квалифицированная помощь.