Таллин, , 15:42 — REGNUM

Постамат маркетплейса OZON (Озон) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Оператор крупнейшей сети посылочных автоматов в странах Прибалтики Omniva инвестирует 40 млн евро в строительство сортировочного терминала в свободной экономической зоне Каунаса (Литва). Об этом сообщила пресс-служба эстонского почтового концерна.

Речь идет о крупнейшей в истории концерна Omniva (бывшая «Эстонская почта» — Еesti Post) инвестиции. Новый терминал будет обслуживать как внутригосударственные отправления в Литве, так и международные отправления.

Член правления Omniva Хейки Раадик сообщил, что, во-первых, новая сортировочная линия позволит оптимизировать и повысить эффективность бизнес-процессов, расширяя доступность для клиентов. Во-вторых, новый терминал усилит позицию Omniva в качестве логистического партнера во всех странах Прибалтики, а также улучшит условия труда работников и сэкономит природные ресурсы.

Новый терминал и офисные помещения займут площадь 21 000 квадратных метров, что по размерам сопоставимо с тремя футбольными стадионами.

Около 10 миллионов из общей суммы будет инвестировано в сортировочную линию Equinox Europe, которая является самой современной на рынке и способна автоматически сортировать до 15 000 отправлений в час. Новая линия будет обрабатывать также международные отправления Omniva, поступающие в страны Прибалтики из Западной Европы, Китая и других стран.

«Экономика переживает сейчас стадию турбулентности, но мы уверены, что инвестиция совершается своевременно и нацелена на наши долгосрочные планы на прибалтийских рынках, чтобы быть как можно ближе к нашим клиентам» — добавил Раадик.

В 2021 году Omniva доставила своим клиентам в странах Прибалтики 24 млн посылок через посылочные автоматы. В общей сложности у Omniva имеется 937 посылочных автоматов, из них 287 — в Эстонии, 300 — в Латвии и 350 – в Литве, при этом их число постоянно растет.