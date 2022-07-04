Париж, , 15:42 — REGNUM Активистка Софи Тиссье подала жалобу на нового председателя финансового кабинета Национальной ассамблеи Эрика Кокереля за «сексуальные домогательства» и жесты, которые могут быть приравнены к сексуальному насилию, сообщает BFM TV.

Франция Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Софи Тиссье напоминает, в частности, танцевальный вечер, на котором Эрик Кокерель «был очень настойчив».

«Он вел себя возмутительно, беспокоил, оскорблял», — заявила журналистам активистка.

Эрик Кокерель отрицает любые домогательства. Со своей стороны, новый председатель комитета финансов отрицает какую-либо настойчивую позицию.

Как сообщало ИА REGNUM, с 4 июля компании во Франции, потребляющие большие объемы газа и электроэнергии, могут обращаться за экстренной финансовой помощью.

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