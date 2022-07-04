Самара, , 15:48 — REGNUM Ушел из жизни экс-начальник УВД Самарской области Анатолий Андрейкин. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Траур Donland.ru

Сообщается, что 3 июля текущего года в возрасте 76 лет скоропостижно скончался заслуженный работник МВД Анатолий Иванович Андрейкин.

Отмечается, что в октябре 1969 года он был принят на службу курсантом Саратовской специальной средней школы милиции МВД СССР. В октябре 1971 года был назначен на должность следователя ОВД Куйбышевского района г. Куйбышева.

«Вся его жизнь — бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Анатолий Иванович награжден медалями «За отличие в службе» трех степеней, «Ветеран труда», нагрудными знаками «Отличник милиции», «Заслуженный работник МВД», — сообщает пресс-служба.

С 1995 года по 1998 год генерал-лейтенант милиции возглавлял Управление внутренних дел Самарской области.

«Руководство ГУ МВД России по Самарской области, Общественный совет при облглавке, личный состав и ветераны органов внутренних дел выражают искренние соболезнования родным и близким в связи с преждевременным уходом из жизни Анатолия Ивановича Андрейкина», — говорится в сообщении.

Сообщается, что прощание пройдет 5 июля 2022 года с 12:00 часов до 14:00 часов в г. Самаре по ул. Борская, дом 108. Похороны пройдут на Лесном кладбище с. Малая Царевщина.