Берлин, , 15:41 — REGNUM Газопровод «Северный поток — 2» («СП-2») не прошёл сертификацию и не был допущен к эксплуатации. Об этом 4 июля заявила на брифинге в Берлине представитель минэкономики Германии Беате Барон.

«Северный поток - 2» ПАО «Газпром»

«Сообщения я досконально не знаю, поэтому не могу их сейчас комментировать. Но, как вы знаете, газопровод «Северный поток — 2» не сертифицирован и не допущен к эксплуатации», — сказала она в ответ на вопрос о том, рассматривает ли минэкономики ФРГ возможность изъятия газа из газопровода, к примеру, в ходе национализации.

При этом в конце июня 2022 года издание Der Spiegel со ссылкой на источники написало о якобы рассматриваемой немецким минэкономики возможности национализации германского участка газопровода «Северный поток — 2».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия не сможет вернуть себе рынки, если не изменит модель собственного развития.