Саратов, 4 июля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. В Саратове 54-летнего мужчину признали виновным в совершении развратных действий и понуждении детей к совершению иных действий сексуального характера. Суд приговорил его к лишению свободы сроком на 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

(сс) anthony kelly Ребенок с телефоном

Установлено, что с апреля по декабрь 2016 года житель Саратова в интернете совершал развратные действия в отношении девяти девочек в возрасте от 12 до 15 лет, проживающих в Омской области.

Мужчина вел с ними переписку на сексуальные темы, предлагал предоставлять ему свои интимные фотографии, демонстрировал имеющиеся снимки с изображениями на темы сексуального характера. Злоумышленник располагал фотографиями девочек и требовал от них новых снимков, угрожая распространением в сети имеющихся изображений.

В 2016 году по заявлению матери одной из девочек было возбуждено уголовное дело. Преступника не удавалось установить длительное время.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя села Минское Костромской области осудили за шантаж 25 несовершеннолетних.

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