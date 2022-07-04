Киев, 4 июля, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Угрозы участия белорусской армии в специальной военной операции России на Украины нет. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны УкраиныКирилл Буданов в интервью «РБК-Украина».

President.gov.by Реактивные системы залпового огня белорусской армии

Буданов отметил, что белорусские мобилизационные учения — это плановые мероприятия, о проведении которых Украина знала за два с половиной месяца до их начала.

Начальник управления разведки подчеркнул, что если угроза нападения со стороны Белоруссии появится, в украинском Минобороны будут «почти в тот же миг об этом знать».

Как сообщалоИА REGNUM, в ряде районов Белоруссии с 22 июня проходили мобилизационные учения. Кроме того, белорусская сторона усилила охрану южных рубежей.