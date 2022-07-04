Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM Санкционные запреты кардинально поменяли существующий порядок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на главной стратегической сессии ИННОПРОМ.

«Санкционные запреты кардинально изменили существующий порядок. Ни одной стране в мире никогда больше нельзя гарантировать важнейшей продукции из-за рубежа. А, значит, нам нужно в сжатые сроки построить технологический суверенитет. Чтобы продолжить индустриализацию страны и ускорить развитие отечественных наукоёмких производств, потребуется сформировать новые принципы и новые подходы», — заявил Мишустин.

Он отметил, что в текущих условиях для этого требуется не только опора на крепкую обрабатывающую промышленность.

«Необходимо обладать собственными компетенциями, ресурсами и технологиями. Это непростая, но посильная для России задача. Главное, что у нас есть хорошие заделы, во многом именно это позволило нашей промышленности устоять и избежать драматических сценариев, которые прогнозировали и ожидали наши оппоненты», — указал он.