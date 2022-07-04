Таллин, , 15:37 — REGNUM

Флаг Эстонии Konrad Zielinski, son of Julo

Коалиционные переговоры между правящей в Эстонии Реформистской партией, Социал-демократической партией и партией «Отечество» зашли в тупик, продолжаясь более трех недель.

Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR со ссылкой на политолога Тыниса Саартса. По его данным, среди множества вопросов совместной программы действий договориться удалось лишь по вопросу увеличения не облагаемого подоходным налогом минимума до 654 евро.

Камнем преткновения стали вопросы размера семейных пособий и перехода на эстоноязычное образование. По мнению Саартса, переговоры затягиваются, потому что потенциальные партнеры реформистов никуда не торопятся.

«Как социал-демократы, так и «отечественники» хотят продемонстрировать своим избирателям, что они мужественно стоят за свои предвыборные обещания и пытаются их как можно успешнее вписать в коалиционное соглашение. Реформисты тоже не торопятся, сейчас лето, они могут в течение месяца спокойно работать в правительстве меньшинства», — добавил он.

Политолог добавил, что сказывается и период летних отпусков и традиционного снижения политической активности. «Скажем так, в ближайшие недели у них нет необходимости торопиться, Время на них не давит», — отметил Саартс.