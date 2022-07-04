Захаровский район, Рязанская область, 4 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Двухлетний мальчик погиб в деревне Некрасово Захаровского района Рязанской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 июля в региональном Следственном комитета.

Марина Каширская ИА REGNUM Вода

По предварительным данным, 1 июля мать на некоторое время оставила без присмотра сына около дома. Ребёнок вышел к пруду и упал в воду. Мальчика достали из водоёма, незамедлительно отвезли в медицинское учреждение, однако спасти его жизнь врачам не удалось.

По факту смерти ребёнка организована доследственная проверка.