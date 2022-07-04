Москва, 4 июля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Россия готова и дальше участвовать в международном сопровождении диалога между властями и оппозицией Венесуэлы в Мехико, если этот процесс возобновится. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил 4 июля на пресс-конференции по итогам переговоров со своим венесуэльским коллегой Карлосом Фариа.

pedrucho Протесты в Венесуэле

Он отметил, что при этом, несомненно, следует соблюдать суверенитет Венесуэлы и уважать конституцию страны. Россия готова продолжать вносить свой конструктивный вклад.

«В случае решения правительства и оппозиционной унитарной платформы вернуться за стол переговоров в Мехико Россия готова продолжать участвовать в международном сопровождении этого диалога», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, российская сторона, заявил Лавров, приветствует поступательную нормализацию обстановки внутри и вокруг Венесуэлы. Эта страна возвращается на путь устойчивого развития.

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