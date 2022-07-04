Смоленск, , 15:35 — REGNUM Несколько несчастных случаев на воде произошло в Смоленской области 1–3 июля, сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

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Так, 1 июля во время купания в озере Александровское Смоленского района утонул 27-летний мужчина. Ещё одна трагедия произошла в Гагаринском районе — там утонула 15-летняя девочка. В Смоленске 3 июля утонул 50-летний мужчина — он отдыхал вместе с супругой и ребенком на берегу реки Днепр, в воду он залез, не умея плавать.

«Региональное следственное управление Следственного комитета России в очередной раз призывает к бдительности и напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности на водоемах», — подчеркнули в следственном ведомстве.

По всем фактам гибели людей следственными органами СК России по Смоленской области проводятся доследственные проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июля в Терновском районе Воронежской области утонул четырёхлетний мальчик.