Красногорск, 4 июля 2022, 15:33 — REGNUM Доходы бюджета Подмосковья в первом полугодии 2022 года продемонстрировали динамику к росту. Об этом 4 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.
«Доходы за первое полугодие 2022 года у нас составляют плюс 14,8%», — отметил Воробьев.
По его словам, этот показатель уступает росту доходов, который был зафиксирован в аналогичном периоде предыдущего года, однако сам факт увеличения поступлений является позитивным моментом.
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