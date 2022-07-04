Самара, 4 июля, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Вещание 20 цифровых ТВ-каналов и радио могут временно прервать в Самаре. Об этом 4 июля сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

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Сообщается, что 6 и 7 июля 2022 года на радиотелевизионном передающем центре Самары по ул. Советской Армии, 205 планируется проведение работ по обследованию технического состояния телебашни с перерывом вещания телерадиоканалов с 09:00 часов до 17:00 часов местного времени.

Отмечается, что по всем вопросам можно обратиться на федеральную горячую линию по телефону 8−800−220−20−02.