Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM Для футбольных болельщиков запустят дополнительные поезда из Москвы в Санкт-Петербург в рамках проведения финала Суперкубка России. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Московский вокзал Дарья Драй © ИА REGNUM

Дополнительные рейсы будут ходить из столицы России 8 и 9 июля. Так, 8 июля в 22:20 в сторону Петербурга с Ленинградского вокзала Москвы отправится поезд с прибытием в Северную столицу в 5:49 утра 9 июля.

Двухэтажный поезд № 176 по тому же маршруту отправится с московского перрона 9 июля в 10:53, а в 18:25 уже будет в Петербурге.

Для того, чтобы вернуться обратно в Москву, 10 и 11 июля также запустят дополнительные поезда: с отправлением в 1:58 10 июля, в 1:05 и в 9:20 — 11 июля. Билеты поступят в продажу в скором времени.

Напомним, что матч за Суперкубок между футбольными клубами «Зенит» и «Спартак» пройдёт в Петербурге 9 июля 2022 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Назначены судьи на матч за Суперкубок России по футболу