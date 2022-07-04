Тель-Авив, Израиль, 4 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Израиль и Польша договорились об улучшении отношений, которые ухудшились после того, как Варшава в 2021 году приняла закон, ограничивающий возможность евреев вернуть собственность времен Второй мировой войны, передает агентство Reuters. 4 июля представители обеих стран заявили, что вскоре их послы вернутся к работе.

Timer.ge Ицхак Герцог

Этот шаг ознаменовал изменение позиции нового премьер-министра Израиля Яира Лапида, который, будучи в то время министром иностранных дел, назвал «антисемитским и аморальным» законопроект о собственности, захваченной немецкими оккупантами в Польше.

«Было достигнуто соглашение о том, что отношения вернутся в нормальное русло», — говорится в заявлении канцелярии президента Израиля Ицхака Герцога, опубликованном после его разговора с польским коллегой — президентом Анджеем Дудой. — Оба президента выразили надежду, что любые будущие вопросы между Польшей и Израилем будут решаться путем искреннего и открытого диалога и в духе взаимного уважения».

В офисе Дуды заявили, что отозванный посол Польши в Израиле вскоре вернется на свой пост. В канцелярии Герцога подтвердили, что в ближайшие дни новый посол Израиля в Польше представит свои верительные грамоты.