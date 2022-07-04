Таллин, 4 июля, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Дорабатывающий последние дни в должности заведующего таллинским Департаментом образования Андрес Паюла после добровольного ухода с должности получит от города компенсацию в размере 29 400 евро.

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Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания Эстонии ERR со ссылкой на распоряжение столичной городской управы. Решение аргументировано тем, что Паюла бессменно руководил департаментом более 19 лет.

Чиновник получит выходное пособие в размере 6 месячных окладов. Также ему полагается компенсация за неиспользованные дни отпуска. В июне Андрес Паюла подал в отставку по собственному желанию. Причины добровольной отставки не сообщаются.

До назначения нового заведующего исполнять обязанности руководителя департамента будет глава отдела организации образования этого учреждения Марика Петтай.