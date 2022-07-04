Прага, , 15:30 — REGNUM Публичные заявления Запада о поддержке Украины не соответствуют реальным объёмам предоставляемой Киеву помощи. Об этом в беседе с Parlamentní listy заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал-майор Андор Шандор.

По его мнению, словесная поддержка может быть сильнее реальной. Так, например, по словам Шандора, поступает Германия, которая обещает много, однако обещания сильно отстают от ожиданий и от реальности.

«Важным фактором в этом является то, что поставлять, по сути, нечего. Советского наследия почти не осталось», — пояснил бывший глава разведки.

Кроме того, подчеркнул Шандор, поставляющим Киеву вооружение странам необходимо учитывать и свои потребности «в случае конфликта».

«Оказывается, реальность такова, что даже альянс вместе взятый в принципе не готов вести долгосрочный конфликт. Запасы и возможности оружейной промышленности по производству ограничены, и видно, что сам альянс понятия не имел о том, что на территории Европы возникнет долгосрочный конфликт. Проблема в том, что у нас не так много техники для длительной войны», — пояснил Шандор.

Бывший глава разведки считает, что страны Запада долго не учитывали логичные требования России или делали это недостаточно. По его мнению, если европейские государства продолжат «в том же духе», то есть «игнорировать интересы безопасности крупных стран, обладающих ядерным оружием», то у Евросоюза не будет другого выбора, кроме как значительно улучшить собственные армии, как по численности, так и по техническому оснащению, чтобы иметь возможность «воевать долгие годы». А это чревато катастрофическими финансовыми потерями, подчеркнул эксперт.

Читайте также: Запад будет и дальше подталкивать Украину к войне — Медведев

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что успехи российской армии в ЛНР только подстегнут Запад и дальше призывать Украину к войне до победного конца.