Ивнянский район, Белгородская область, 4 июля, 2022, 15:38 — ИА Регнум. Поставку крупной партии наркотиков в Воронежскую область пресекли белгородские оперативники. Транзитные курьеры проведут ближайшие годы в колонии, сообщила корреспонденту ИА REGNUM 4 июля официальный представитель УФСБ России по Белгородской области Оксана Ищенко.

slavstolica-by.ru Зал суда

Двух женщин в возрасте 37 и 40 задержали в Ивнянском районе. Злоумышленницы через мессенджер получили координаты тайника с наркотиками в Курской области, забрали запрещённое вещество и намеревались сбыть его в Воронежской области. В Mercedes Benz, на котором передвигались подозреваемые, оперативники обнаружили пакеты с порошкообразным веществом общим весом более пяти килограммов.

По решению суда одна из сообщниц проведёт в исправительной колонии общего режима 14 лет, вторая — 14 лет и шесть месяцев.

Приговор вступил в законную силу.