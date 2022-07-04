Вашингтон, , 15:32 — REGNUM Режиссёры Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт, известные по фильму «Всё везде и сразу», опровергли новость издания IndieWire о работе над сиквелом. Об этом сообщил портал GamesRadar 4 июля.

Мишель Йео в комедии «Всё везде и сразу» Кадр из трейлера

«Это неправда. Даже вспомнить не могу, что шутили об этом. Должно быть, мы это говорили в марте, когда идея сиквела казалась нам особенно комичной и надуманной», — признались постановщики. Кван и Шайнерт также извинились перед поклонниками картины, которых «мог напугать» заголовок о работе над второй частью.

Напомним, фильм «Всё везде и сразу» рассказывает о женщине по имени Эвелин Вонг (Мишель Йео), которая перемещается между параллельными вселенными, чтобы спасти версии самой себя от уничтожения. Мировая премьера фильма состоялась 8 апреля 2022 года.

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