Москва, 4 июля 2022, 15:29 — REGNUM Министерство промышленности и торговли России скорректировало перечень товаров для параллельного импорта, в него планируется добавить в том числе бренды BMW и Lego, заявил 4 июля глава министерства Денис Мантуров.
По его словам, перечень будет расширен за счет ряда наименований продукции брендов BMW, Siemens и Lego.
Вместе с тем такие бренды как Wilo, Duracell и Merries, исключаются, поскольку эти производители гарантируют поставки в Россию.
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