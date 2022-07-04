Москва, 4 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России скорректировало перечень товаров для параллельного импорта, в него планируется добавить в том числе бренды BMW и Lego, заявил 4 июля глава министерства Денис Мантуров.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Мантуров

«Мы не так давно внесли в Минюст откорректированный перечень. Там в том числе удалены компании, которые продолжают поставлять на наш рынок свою продукцию и не уходили с рынка. Поэтому мы их исключили из этого перечня», — сказал он РИА Новости в кулуарах международной промышленной выставки «Иннопром-2022».

По его словам, перечень будет расширен за счет ряда наименований продукции брендов BMW, Siemens и Lego.

Вместе с тем такие бренды как Wilo, Duracell и Merries, исключаются, поскольку эти производители гарантируют поставки в Россию.

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