Алма-Ата, Казахстан, 4 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Алма-Ате вводится масочный режим. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача города.

Полина Серова ИА REGNUM Масочный режим в кафе

Согласно документу, рекомендуется носить маски в закрытых помещениях, где находятся большое количество людей. Это касается торговых центров, крытых рынков, банков, кинотеатров, театров, цирков, концертных залов, вокзалов, спортивных мероприятий, конференций и т.д.

Кроме того, организациям в городе рекомендовано отправлять на удалённую работу сотрудников, у которых имеются противопоказания к вакцинации, беременных женщин и тех, кто контактировал инфицированными.

Напомним, в Казахстане отменили масочный режим в марте. С 4 июля Алма-Ату относят к «жёлтой зоне» по угрозе заразиться коронавирусом. Аналогичное постановление готовится для всей страны.