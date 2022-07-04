В Ульяновской области утонули ещё два человека
Ульяновск, 4 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число утонувших на водоёмах. В необорудованных для купания местах погибли ещё двое мужчин. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.
4 июля в 05:10 в ведомство поступила информация о том, что во время купания в акватории Волги в Заволжском районе Ульяновска пропал мужчина. Тело обнаружили спустя несколько часов, в 10:40, при обследовании места происшествия и водной акватории водолазной группой.
Кроме того, 4 июля обнаружен утонувший мужчина, который купался 3 июля на реке Утка в Старомайнском районе.
По данным ведомства, мужчины купались в местах, не оборудованных для этих целей.
Спасатели просят жителей быть предельно внимательными и осторожными при купании на водоёмах.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на Березовском заливе Волги в селе Березовка Старомайнского района пропал рыбак, тело которого обнаружили 27 июня.