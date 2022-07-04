Ульяновск, 4 июля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает расти число утонувших на водоёмах. В необорудованных для купания местах погибли ещё двое мужчин. Об этом сообщается на сайте управления МЧС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пруд

4 июля в 05:10 в ведомство поступила информация о том, что во время купания в акватории Волги в Заволжском районе Ульяновска пропал мужчина. Тело обнаружили спустя несколько часов, в 10:40, при обследовании места происшествия и водной акватории водолазной группой.

Кроме того, 4 июля обнаружен утонувший мужчина, который купался 3 июля на реке Утка в Старомайнском районе.

По данным ведомства, мужчины купались в местах, не оборудованных для этих целей.

Спасатели просят жителей быть предельно внимательными и осторожными при купании на водоёмах.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на Березовском заливе Волги в селе Березовка Старомайнского района пропал рыбак, тело которого обнаружили 27 июня.