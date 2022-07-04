Москва, , 15:28 — REGNUM Российское посольство в Болгарии не может продолжить нормальную работу после высылки 70 дипломатов. Об этом заявил 4 июля глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Министр рассказал, что по оценке МИД, «нормально работать посольство не в состоянии практически уже сейчас».

«Естественно, мы будем отвечать нашим болгарским коллегам взаимностью», — заявил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров считает, что Запад уже не сможет остановить свои бесчинства без потери лица, поскольку зашёл слишком далеко.