Екатеринбург, , 15:27 — REGNUM У Казахстана есть возможность для замещения в России компаний из недружественных государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ближайшее время мы планируем запустить перспективные инфраструктурные и транспортные проекты в рамках программ импортозамещения будут созданы дополнительные производственные мощности», — заявил Мишустин.

«Считаем, что у казахстанских партнёров есть хорошая возможность для того, чтобы заместить компании из недружественных государств, остановивших работу на российском рынке, поскольку переориентация товарных потоков это не временный тренд, а долгосрочный процесс, который, уверен, укрепит устойчивость наших экономик и поможет создать новые точки роста», — отметил он.