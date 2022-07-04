Киев, 4 июля, 2022, 15:30 — ИА Регнум. Украинские военные успешно обороняли Лисичанско-Северодонецкую агломерацию и выполнили все поставленные задачи, полагает советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. Свою оценку он изложил 4 июля в телеграм-канале.

Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

Арестович заявил, что оборона Лисичанска и Северодонецка стала успешной операцией украинских сил. Перед бойцами ставились задачи сковать силы противника, выиграть время, создать условия для наступлений на других участках.

Все задачи выполнены, утверждает он, более того, Лисичанск позднее вернётся под контроль Украины.

Он назвал и одно из главных «достижений» операции: слом «красноармейского» стереотипа о недопустимости отступлений. Так рождается национальная военная школа, это дорогого стоит, добавил советник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Лисичанска, одного из крупнейших городов в ЛНР, и всей территории республики.

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