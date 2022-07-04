Москва, , 15:25 — REGNUM В случае, если Североатлантический альянс (НАТО) решит разместить на территории Финляндии свои военные базы, он вряд ли станет спрашивать об этом финские власти. Об этом 4 июля заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Венесуэлы Карлосом Фариа.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как напомнил глава российского МИД, ранее президент России Владимир Путин заявлял, что на данный момент Москва не наблюдает какой-либо исходящей с финской территории угрозы.

«Но, если там решат американцы размещать военную инфраструктуру НАТО, я не думаю, что господина министра (иностранных дел Финляндии Пекку Хаависто) кто-нибудь спросит», — сказал Лавров, комментируя слова главы финского МИД о том, что в настоящее время не существует необходимости размещать в Финляндии военную инфраструктуру альянса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее базу НАТО предложили разместить в Южной Карелии власти финского города Лаппеенранта.