Севастополь, 4 июля, 2022, 15:25 — ИА Регнум. Уголовное дело о хищении 12 млн рублей при выполнении государственного контракта по реконструкции стадиона «Горняк» передано в суд для рассмотрения прокуратурой Севастополя, сообщили 4 июля в пресс-службе ведомства.

George Hodan Суд

Обвиняемым по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере проходит генеральный директор ООО «ГласСтрой», который являлся подрядчиком по государственному контракту.

Госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции стадиона «Горняк» для нужд детско-юношеской спортивной школы № 7 в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016–2020 годы» стоимостью более 340 млн рублей был заключен городским ГБУ «Дирекция капитального строительства» в октябре 2019 года.

Согласно условиям контракте заказчиком на счет подрядчика был перечислен авансовый платеж в размере 30%. По версии следствия, директор ООО похитил часть аванса, в общей сложности — 12 млн рублей, под предлогом оплаты оборудования и строительных материалов. Фактически оборудование и материалы на объект не поставлялись, либо были приобретены по более низкой цене.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее прокуратура передала в суд дело в отношении директора другой компании-подрядчика — по обвинению в хищении почти 280 млн рублей.