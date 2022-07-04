Таллин, , 15:24 — REGNUM

Электричество Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ценовой зоне Эстонии на энергетической бирже Северной европы Nord Pool среднемесячная цена электроэнергии в июне 2022 года увеличилась по сравнению с маем на 22 евро. На это указывают аналитические данные Nord Pool.

Так, если в мае средняя цена за мегаватт-час (МВт-ч) электричества составляла 151,37 евро, то в июне она выросла до 173,83 евро. Таким образом, стоимость электроэнергии за месяц увеличилась на 14,83%.

Цена в июне была заметно выше и чем в том же месяце 2021 года, когда она составляла в среднем 71,68 евро за мегаватт-час.

Самая высокая среднесуточная цена пришлась на 30 июня, когда один МВт-ч стоил 263,98 евро. Наиболее дешевым электричество было 5 июня — 92,76 евро за МВт-ч.