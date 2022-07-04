Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM Усилия по развитию торгово-экономических связей между Россией и Казахстаном дают положитьельные результаты. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Эти усилия дают положительные результаты — прежде всего, в области торгово-экономического сотрудничества. В прошлом году взаимный товарооборот вышел на рекордный уровень, мы говорили об этом, превысил 25 млрд долларов. В январе–апреле текущего года его объём вырос ещё на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года до 8 млрд долларов», — заявил Мишустин.