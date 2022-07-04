Астрахань, , 15:22 — REGNUM Из водоёмов Астрахани за неделю выловили более двух тонн мусора, сообщила 4 июля пресс-служба мэрии.

На мосту Марина Каширская © ИА REGNUM

Мусор убирали коммунальные службы с поверхности воды реки Кутум, Варвациевского канала и Приволжского затона. В воде находили бытовой мусор — пластиковые бутылки, банки из-под напитков, упаковка. Проблемными зонами остаются территория Больших Исад у Красного моста, где торговцы выбрасывают в реку коробки, пакеты и испорченные продукты, а также зона у Моста влюблённых — там после визитов молодожёнов в выходные приходится вылавливать пластиковую посуду, коробки от конфет и бутылки.

«Каждый день наши экипажи делают по два или три рейса по городским акваториям, в зависимости от количества мусора на поверхности воды. Каналы быстро загрязняют, в первую очередь, недобросовестные граждане. Поэтому я хочу обратиться к астраханцам с просьбой, не выбрасывать мусор в воду и поберечь природу нашего родного города», — прокомментировал сотрудник МБУ «Мосты и каналы»