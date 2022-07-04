Париж, 4 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. С 4 июля компании во Франции, потребляющие большие объемы газа и электроэнергии, могут обращаться за экстренной финансовой помощью, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Флаг Франции

Помощь может составить 50 млн евро для компаний, которые накопили больше всего убытков и наиболее подвержены международной конкуренции.

Чтобы получить помощь, компании должны соответствовать условию: закупать не менее 3% газ и/или электроэнергию от оборота в 2021 году. У компаний есть 45 дней, чтобы подать запрос о помощи в генеральное управление государственных финансов.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон созывает совет министров.