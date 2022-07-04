Таганрог, Ростовская область, 4 июля, 2022, 15:22 — ИА Регнум. В Ростовской области в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Таганроге ожоги получила женщина. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МЧС России 4 июля.

Николай Хижняк ИА REGNUM Пожар

«До прибытия пожарных подразделений была госпитализирована пострадавшая женщина 1972 года рождения с ожогами в БСМП Таганрога», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что на месте происшествия работают следователи.