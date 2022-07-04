Группу челябинцев осудили за изготовление и сбыт поддельных денег
Челябинск, 4 июля, 2022, 15:20 — ИА Регнум. В Челябинске пятеро местных жителей осуждены за изготовление и сбыт поддельных денег. Приговор вынес Советский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
Иван Шилов ИА REGNUM
Деньги
По данным следствия, они изменяли билеты «банка приколов» и затем расплачивались ими. Размер ущерба потерпевшим превысил 70 тыс. рублей.
Один из подсудимых получил условное наказание. Ещё четверо уедут в колонию.