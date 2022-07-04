Красногорск, , 15:20 — REGNUM Порядка четверти всего регионального валового продукта в Подмосковье приходится на инвестиции. Об этом 4 июля заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании регионального правительства.

Инвестиции Анна Красноперова

По его словам, региональный валовый продукт Подмосковья составляет порядка 4 трлн рублей в год, из которых 1 трлн рублей — это инвестиции. При этом объемы инвестиций в Московскую область увеличиваются, отметил губернатор.

«Приходят новые инвесторы, вкладывают деньги в проекты, которые впоследствии дадут экономический эффект», — добавил Воробьев.

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