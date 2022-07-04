Чебоксары, 4 июля 2022, 15:19 — REGNUM Чувашия «по показателям эффективности» работы органов власти в 2021 году получит 524 млн рублей в виде гранта. Данные средства направят на строительство ФАПов, поддержку льготного ипотечного кредитования и компенсацию части затрат на обновление сельскохозяйственной техники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил на планёрке глава Чувашии Олег Николаев.
Руководитель республики проинформировал, что Чувашия получит средства в виде гранта по итогам оценки работы чиновников в 2021 году. Размер поощрения составил 524 млн рублей.
По мнению главы Чувашии, присуждение данного гранта «говорит о том, что мы работаем в целом достаточно слаженно, добиваем поставленных целей, но как говорится, нет предела совершенству, здесь надо работать»:
Олег Николаев сообщил, при распределении грантовых средств опирались на федеральные приоритеты, запросы депутатов, обращения граждан. Большую часть, 300 млн рублей, предлагается потратить на компенсацию части затрат аграриям при покупке техники, так как лимит 2022 года исчерпан.
Оставшаяся часть средств будет направлена на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, поддержку действующего льготного ипотечного кредитования и «запуск нового механизма» для отдельных категорий граждан.