Чебоксары, , 15:19 — REGNUM Чувашия «по показателям эффективности» работы органов власти в 2021 году получит 524 млн рублей в виде гранта. Данные средства направят на строительство ФАПов, поддержку льготного ипотечного кредитования и компенсацию части затрат на обновление сельскохозяйственной техники. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил на планёрке глава Чувашии Олег Николаев.

Деньги Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель республики проинформировал, что Чувашия получит средства в виде гранта по итогам оценки работы чиновников в 2021 году. Размер поощрения составил 524 млн рублей.

«За прошлый год работы по показателям эффективности деятельности органов исполнительной власти Чувашской Республики правительством Российской Федерации принято решение… как это правильно? — запнулся Олег Николаев, подбирая нужны глагол. — Да, о выделении Чувашской Республике гранта в размере 524 млн рублей. Напомню, что в прошлом году мы также получили за 2020 год соответствующий грант, тогда мы сумму получили 465 млн рублей».

По мнению главы Чувашии, присуждение данного гранта «говорит о том, что мы работаем в целом достаточно слаженно, добиваем поставленных целей, но как говорится, нет предела совершенству, здесь надо работать»:

«Эти денежные средства мы можем с вами направить, скажем, на социально значимые проекты, согласно нашему решению, не привязываясь к каким-то иным факторам».

Олег Николаев сообщил, при распределении грантовых средств опирались на федеральные приоритеты, запросы депутатов, обращения граждан. Большую часть, 300 млн рублей, предлагается потратить на компенсацию части затрат аграриям при покупке техники, так как лимит 2022 года исчерпан.

«Обновление техники нам позволяет справляться с вызовами, которые нам погода из года в год, скажем так витевато, перед нам представляет».

Оставшаяся часть средств будет направлена на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, поддержку действующего льготного ипотечного кредитования и «запуск нового механизма» для отдельных категорий граждан.