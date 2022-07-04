Тбилиси, 4 июля, 2022, 15:18 — ИА Регнум. Уровень инфляции в Грузии по итогам июня 2022 года составил 12,8%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), опубликованном 4 июля на сайте организации.

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Сообщается, что больше всего в Грузии на рост инфляции повлияли цены на продукты. Они в среднем за год в июне повысились на 21,8% (по итогам мая — на 22%), что увеличило уровень инфляции на 6,86 процентных пункта.

Цены на услуги транспорта в стране в среднем выросли на 19,4% (в мае — на 20%), что увеличило уровень инфляции на 2,34 процентных пункта. Также значительно выросли цены на аренду жилья (26,2%) и на услуги ЖКХ (13%).

Напомним, в марте уровень годовой инфляции в Грузии составил 11,8%, в апреле — 12,8%, в мае — 13,3%. Впервые этом году темпы инфляции в стране стали снижаться.