Саратов, , 15:16 — REGNUM В Саратовской области с приходом антициклона прекратятся обильные дожди. Температура воздуха с 4 по 8 июля начнет постепенно повышаться, что приведет к нарастанию уровня пожарной опасности, сообщает Приволжское управление Гидрометцентра.

Погода

Во вторник, 5 июля, по области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит +8…+13 ˚С, днем — +21…+26 ˚С.

В середине недели прогнозируется 32-градусная жара.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с 5 по 11 июля ожидается высокая пожарная опасность лесов (4 класс).

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