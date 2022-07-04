Екатеринбург, , 15:15 — REGNUM Россия настроена на дальнейшее развитие связей с Казахстаном. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 4 июля заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на переговорах с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы рассматриваем в качестве безусловных приоритетов дальнейшее укрепление дружбы и партнёрства с Казахстаном. Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало устойчивость к внешним вызовам», — заявил Мишустин.

«Совместно с казахстанскими партнёрами мы предпринимаем действенные меры, направленные на защиту двухстороннего взаимодействия от влияния в том числе нелегитимных экономических санкций недружественных государств в отношении России», — указал он.