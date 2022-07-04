Таллин, 4 июля, 2022, 15:15 — ИА Регнум.

Армия Эстонии

Правительство Эстонии утвердило специальную планировку центрального полигона Сил обороны, исключив из списка природоохранных зон Natura часть территорий.

Как сообщил порталу новостей гостелерадиовещания страны ERR директор Государственного центра оборонных инвестиций (RKIK) Магнус-Вальдемар Саар, территорию центрального полигона Сил обороны пришлось расширять, чтобы подразделения имели современные возможности для подготовки, соответствующие растущему потенциалу эстонской армии.

Это в первую очередь улучшит возможности для маневров бронетехники и лучше обеспечит присутствие союзников по НАТО в Эстонии. Прежняя детальная планировка полигона площадью около 12 000 гектаров действовала с 2004 года и ограничивала часть тяжелых вооружений для участия в учениях.

Так, полигон можно было использовать для стрельб боевых машин пехоты и танков, когда с места ведут огонь максимум до трех машин в одном направлении.

«Программа развития центрального полигона предусматривает создание коридоров для движения боевых машин с целью боевых стрельб, то есть движение с ведением огня. В коридорах и вокруг них будут созданы огневые и учебные полигоны, чтобы пехотный батальон с бронетехникой, используя дорожную сеть, мог вести боевые стрельбы вместе с подразделениями обеспечения», — заявил представитель RKIK Элари Калмару

Теперь ширина боевого коридора для пехотного батальона с бронетехникой составит четыре-пять километров в ширину и 10-15 километров в длину.