Краснодар, , 15:15 — REGNUM Высокая пожарная опасность, четвёртого класса, прогнозируется на территории Краснодарского края в период с 4 до 5 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Лесной пожар

Четвёртый класс пожарной опасности ожидается в северных районах края, исключением станет территория Краснодара.

Как сообщало ИА REGNUM, ране предупреждение в связи с высокой пожарной опасностью было объявлено на территории Республики Крым. Вместе с тем, ещё в конце июня оба региона страдали от большого количества осадков.