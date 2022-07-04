Ярославль, , 15:16 — REGNUM В Ярославской области детский лагерь «Сахареж» досрочно завершил смену из-за кишечной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба «Северной железной дороги».

ЛОК «Сахареж» Yarmp.ru

Смена началась 24 июня 2022 года, в лагерь приехали 630 детей. В дальнейшем у 23 из них наблюдались признаки расстройства пищеварения. 2 июля Роспотребнадзор предписал вывезти детей из трёх отрядов, в которых обнаружили заражение. А 3 июля ведомство выдало предписание о приостановке работы всего лагеря из-за риска распространения инфекции.