Триполи, 4 июля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В Лиге арабских государств (ЛАГ) призвали парламент и правительство Ливии к диалогу на фоне начавшегося в стране очередного политического кризиса. Об этом 4 июля сообщает Fawasel со ссылкой на заявление председателя организации Ахмеда Абуль Гейта.

DrRandomFactor Карта-флаг ЛАГ

По его словам, в ЛАГ с беспокойством отмечают обострение ситуации в Ливии и готовы предоставить сторонам конфликта площадку для переговоров. Ранее сообщалось о том, что в ряде городов Ливии начались массовые беспорядки, организованные сторонниками двух альтернативных правительств страны.

«Мы отмечаем, что политический кризис может иметь тяжелые последствия для стабильности Ливии. Мы понимаем причины, побудившие граждан Ливии проводить демонстрации в различных городах, чтобы выразить свой протест против общей ситуации в стране, особенно в свете обострения политического кризиса и отсутствия основных услуг. Также мы призываем стороны конфликта активизировать контакты между собой, для поисков выхода из политического тупика», — сказал председатель ЛАГ.