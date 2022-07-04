Москва, , 15:34 — REGNUM США и их союзники продолжают желать подрыва экономики Венесуэлы, но этим планам не суждено сбыться. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 4 июля на пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой Карлосом Фариа.

Сергей Лавров Иван Шилов, 17.05.2022

Он подчеркнул, что экономика Венесуэлы способна выстоять под давлением, и это заметно. Россия будет всячески помогать стране-партнёру.

«Мы знаем, насколько серьёзно хотят, хотели и продолжают желать американцы и их союзники подорвать основы венесуэльской экономики. Уже сейчас видно, что эти планы не сбудутся», — сказал Лавров.

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