Вашингтон, 4 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Бывший американский государственный секретарь Генри Киссинджер заявил, что он не выступал за то, чтобы киевский режим передавал России территории для того, чтобы урегулировать отношения. Он сказал об этом 4 июля в интервью изданию Time.

Официальное интернет-представительство президента России Генри Киссинджер

«Я никогда не говорил об этом (территориальных уступках). Я сказал, что лучшей разделительной линией для прекращения огня является ранее существовавшее положение», — отметил экс-госсекретарь США.

Также он высказал мнение о том, что Россия якобы должна вернуть киевскому режиму «15% территории», находившейся под его контролем до начала спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины для того, чтобы между сторонами было установлено «реальное» прекращение огня.

В то же время, Киссинджер заявил, что республики Донбасса и полуостров Крым, как он считает, якобы являются «спорными территориями» и добавил, что во время любых переговоров вопрос о территории должен рассматриваться отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на данный момент России удаётся хорошо справляться с введёнными против неё западными санкциями.