Москва, 4 июля 2022, 15:11 — REGNUM Блокировка США активов разных стран на зарубежных счетах является неприкрытым грабежом, заявил 4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.
Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны Запада на данный момент приняли свыше 10 тысяч санкций, которые связаны с Россией.
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