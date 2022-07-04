Москва, 4 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Блокировка США активов разных стран на зарубежных счетах является неприкрытым грабежом, заявил 4 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с венесуэльским коллегой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Сошлись во мнении, что действия США по блокированию на зарубежных счетах активов суверенных государств — это не просто неприкрытый грабеж неугодных режимов в духе Дикого Запада, а грубое нарушение социально-экономических прав граждан», — заявил Лавров.

Как передавало ИА REGNUM, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что страны Запада на данный момент приняли свыше 10 тысяч санкций, которые связаны с Россией.

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